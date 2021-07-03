Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şile'de sağanak: Dere taştı, evler su altında kaldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Şile'de şiddetli yağmur sonrası dere taştı. Bazı evler su altında kaldı. Su basan evlerin tahliyesi için çalışma başlatıldı.
İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Şile'de Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, sağanak nedeniyle taştı.
İstanbul Şile’de yağmur nedeniyle dereler taştı, bazı mahalleleri su bastı. pic.twitter.com/0MlE9HnFMN— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2021
Taşan dere, mahalledeki Dere ve Yüksel sokaktaki bazı evlerde ve inşaat halindeki binalarda su baskınına neden oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtaran itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
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