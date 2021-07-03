İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şile'de Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, sağanak nedeniyle taştı.

İstanbul Şile’de yağmur nedeniyle dereler taştı, bazı mahalleleri su bastı. pic.twitter.com/0MlE9HnFMN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2021

Taşan dere, mahalledeki Dere ve Yüksel sokaktaki bazı evlerde ve inşaat halindeki binalarda su baskınına neden oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtaran itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]