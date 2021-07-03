Marmaris-İçmeler karayolu Turban mevkii Pamucak Tepesi'ndeki kızıl çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 27 Haziran günü yangın çıkmıştı.

Otel ve polis lojmanının bulunduğu alanın yakınında çıkan yangına Muğla ve çevre şehirlerden gelen 11 helikopter, 78 arozöz, 7 dozer, 20 su tankeri, itfaiye, zabıta, jandarma, polis, AFAD, AKUT ekipleri ile UMKE tarafından müdahale edilmişti.

1 orman işçisi görev şehidi olmuştu

Yangında, evli ve 2 çocuk babası geçici orman işçisi 34 yaşındaki Görkem Hasdemir görev şehidi oldu.

Motosikletli yunus timinde görevli 1 polis memuru ve 2 orman işçisi de hafif yaralandı.

Yangının nedeni açıklandı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi atandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 görgü tanığının ifadesini aldı.

6 gün süren bilirkişi incelemesi sonucu, yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı rapor edilerek Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.