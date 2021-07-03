Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde hortum
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde hortum meydana geldi. Korku dolu anlar yaşanmasına neden olan hortum sırasında herhangi bir hasar oluşmadı.
Şereflikoçhisar ilçesinin Tuzgölüne yakın kısmındaki mahallelerde hortum oluştu.
İlçenin birçok yerinden gözüken hortum ilçe sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
İlk alınan bilgilere göre hortum sırasında herhangi bir hasar oluşmadı.
Etiketler: Ankara
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