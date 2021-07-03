Şereflikoçhisar ilçesinin Tuzgölüne yakın kısmındaki mahallelerde hortum oluştu.

İlçenin birçok yerinden gözüken hortum ilçe sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

İlk alınan bilgilere göre hortum sırasında herhangi bir hasar oluşmadı.