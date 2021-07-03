Yıllarca çizdiği robot resimlerle yüzlerce suçlunun yakalanmasını sağladı. Şimdi bu yeteneğini özel harekat için kullanıyor. Yaptığı tasarımlarla sanal operasyonlara senaryo ve konsept hazırlıyor.

Polis memuru Boray Yenipazar, Özel Harekat Başkanlığı'nda görev yapıyor.

Dünyadaki üç merkezden biri olan Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde ekip arkadaşlarıyla birlikte operasyon alanlarının çizimlerini yapıyor.

Sanal ortamda operasyon eğitimi

Sanal Taktik Eğitim Merkezi, Boray Yenipazar ve ekibinin yaptığı konsept tasarımlarıyla bir operasyon bölgesine dönüşüyor. Bu tasarımlar sayesinde özel harekat ekipleri istedikleri zaman farklı coğrafya ve farklı hava koşullarında operasyon yapabiliyor.

Boray Yenipazar, sadece operasyon konsepti tasarlamıyor. Hiçbir eğitim almamasına rağmen farklı yöntemlerle resim çalışmaları, pul tasarımları, kaligrafi ve minyatür gibi birçok dalda da eserler ortaya koyuyor.

Özel harekat şehitlerini de unutmadı

Yenipazar'ın 15 Temmuz özel harekat şehitleri için de yeni bir çalışması var.

"Onlara vefa borcum olduğunu düşünerek 51 şehidimizin karakalem portrelerini çizmeye karar verdim. Umarım sergi zamanı geldiği zaman bu vefa borcumu en güzel şekilde ödemiş olmayı umuyorum."

