İlk kısıtlamasız pazar günü geldi. Aylar sonra açık hava planları yapıldı. Ancak Meteoroloji uyardı.

Yağışın İstanbul'da etkisini artırması bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın, "Geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üzerine oldukça çıkan sıcaklıklar gördük. Sıcaklığın bu kadar yükselmiş olması bu yağışların şiddetini artıran bir unsur" dedi.

Sıcaklıkların hafta boyunca 27 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada yağış devam edecek

Yalçın, sadece İstanbul'da değil, yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağışın görüleceğini belirterek şunları söyledi:

"Karadeniz'in tamamında yine Ankara dahil iç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, İç Ege'de de Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir dahil olmak üzere olmak üzere gökgürültülü sağanak şeklinde yağışlar alacağımızı tahmin ediyoruz."

Yağışlar, pazartesi ve salı günü etkisini kaybedecek. Hafta ortasında ise yeniden yağış bekleniyor.

Yağışla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine inecek

Peki yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek mi?

Yalçın, "Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Sıcaklıklar arttığında da yağışın etkisi daha fazla olacak, daha şiddetli dolu, daha çok rüzgar olacak" diye konuştu.

Yetkililer, sağanak nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı da vatandaşları uyardı.