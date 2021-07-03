Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 39 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ederek ittiği 39 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yunanistan'ın sığınmacılara karşı şiddet yanlısı tutumu devam ediyor.
Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 39 kişi kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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