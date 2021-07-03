Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 21:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Ataköy'de ağaçlık alanda yangın
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul Ataköy'de ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.
Bakırköy, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Etiketler: İstanbul Orman Yangını Son Dakika Yangın
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