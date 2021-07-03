Bakırköy, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.