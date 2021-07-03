Türkiye Yazarlar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21. Olağan Genel Kurul, Birliğin genel merkezinde gerçekleştirildi.

Genel Kurula yalnızca delegeler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, yaptığı konuşmada, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 43 yıldır var olduğunu hatırlattı ve bu haliyle aynı kulvardaki birçok kuruluşu geride bıraktığını ifade etti.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise medeniyetlerin üzerinde yükseldiği milli, manevi, tarihi, kültürel değerleri yaşatmak amacıyla hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Genel Kurul'da yapılan seçimde, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan yeniden genel başkan oldu.