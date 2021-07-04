Ankara istikametinden Karabük'e gelen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, önünde seyreden Hamza Hamleci yönetimindeki otomobile çarptı.

Bu iki araca çarpmamak için manevra yapan Eflatun Cem Başcuğ idaresindeki otomobil ise kaldırımdaki bir ağaca çarparak devrildi.

Bu sırada kazayı gören ve duran Okan Ünal'ın kullandığı otomobile de arkasından gelen Mehmet Aktaş'ın kontrolündeki otomobil çarptı.

Kazada, sürücüler Hamleci ve Başcuğ ile araçlarda bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri ve özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolda güvenlik önlemleri alan jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde bulunamayan otomobillerden birinin sürücüsü için arama çalışması başlattı.

Öte yandan devrilen otomobilde bulunan bazı değerli eşyalar, jandarma tarafından muhafaza altına alındı.