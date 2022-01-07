Osmaniye'nin kurtuluşunun 100. yılına özel klip
MHP lideri Bahçeli, memleketi Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı için özel bir klip hazırlattı. Klip, Bahçeli'nin eğitim hayatının başladığı Yediocak İlkokulunda çekildi. Şehrin kurtuluşu sırasında şehit düşenler anlatıldı.
Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için çekildi. Kentin istiklal mücadelesinde şehit verdiği kahramanlar anlatıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye’nin kurtuluş yılına özel bir klip hazırlattı.
Klip, Bahçeli'nin eğitim hayatının başladığı Yediocak İlkokulu'nda çekildi. 4 dakikalık video Bahçeli'nin ilkokul mezunlar tablosundaki fotoğrafıyla başlıyor.
Şehit düşen kahramanlar anlatıldı
Kısa filmde tüm şehitleri temsilen terör örgütü PKK tarafından 1993'te Bitlis’te şehit edilen Osmaniyeli öğretmen Yasemin Tekin'e yer verildi.
Şehit öğretmen Yasemin Tekin'i temsilen klipte rol alan öğretmen Osmaniye’nin kurtuluş günü olan 7 Ocak'ı öğrencilerine anlatıyor.
Kentin kurtuluşunda şehit olanları anımsatarak öğrencilerine tahtaya yazdığı sayıları soruyor.
Klip, MHP Lideri Bahçeli’nin "Yiğit Osmaniye; istiklalinin 100'üncü yılı kutlu olsun" mesajı ile sona eriyor.