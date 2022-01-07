Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hüseyin Güzel idaresindeki pikap, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi mevkisinde Erhan Dağlı yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Dağlı ve Vahide Candan hayatını kaybetti, Kadir Ceylan, Hüseyin Güzel ve Ayşe Dağlı ise yaralandı.
Etiketler: Konya Trafik Trafik Kazası
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