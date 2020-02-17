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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda M.A, H.T, E.Y, M.T, Y.Ş. ve E.M.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 40 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: narkotik uyuşturucu esrarSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:01
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