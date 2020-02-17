Haber Giriş: Kaynak: AA
Taşkesti-Abant yolunda heyelan meydana geldi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Taşkesti-Abant kara yolunda heyelan meydana geldi.
Karların erimeye başlamasıyla Taşkesti-Abant kara yolu İğneciler köyü yakınlarında heyelan meydana geldi.
Taşkesti-Abant kara yolu ulaşıma kapandı
Heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapandığını gören vatandaşlar Bolu İl Özel İdaresi ekiplerine bilgi verdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gönderilen iş makineleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun gün içerisinde ulaşıma açılacağı belirtildi.
Etiketler: heyelan Abant bolu haberleriSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:02
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