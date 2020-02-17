Olay yerine gönderilen iş makineleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun gün içerisinde ulaşıma açılacağı belirtildi.

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