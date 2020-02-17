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Gram altın ne kadar 2020? Çeyrek altın altın ne kadar? Altında son fiyatlar...
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın piyasasındaki son durum ne? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 307 lira 54 kuruştan satışı ise 307 lira 62 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 491 lira 22 kuruşken satış fiyatı 502 lira 33 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 14 Şubat güncel altın fiyatları…
Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın yüzde 0,20 değer kazandı.
Çeyrek altın 501 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 2 bin 067 liradan satılıyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.581,80 dolar
Satış: 1.582,08 dolar
Gram
Alış: 307,54 lira
Satış: 307,62 lira
Çeyrek
Alış: 491,22 lira
Satış: 502,33 lira
Yarım
Alış: 979,52 lira
Satış: 1004,82 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.036,00 lira
Satış: 2.067,00 lira
Etiketler: çeyrek altın ne kadar gram altın ne kadar altın fiyatları yarım altın tam altın cumhuriyet altını ne kadarSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:44
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