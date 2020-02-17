Gram altın alışı 307 lira 54 kuruştan satışı ise 307 lira 62 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 491 lira 22 kuruşken satış fiyatı 502 lira 33 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 14 Şubat güncel altın fiyatları…

Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın yüzde 0,20 değer kazandı.

Çeyrek altın 501 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 2 bin 067 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.581,80 dolar

Satış: 1.582,08 dolar

Gram

Alış: 307,54 lira

Satış: 307,62 lira

Çeyrek

Alış: 491,22 lira

Satış: 502,33 lira

Yarım

Alış: 979,52 lira

Satış: 1004,82 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.036,00 lira

Satış: 2.067,00 lira