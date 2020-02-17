Haber Giriş: Kaynak: AA
11 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya merkezli 11 ilde, FETÖ askeri gizli yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri gizli yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12'si muvazzaf asker, 2'si ihraç edilen askeri personel olmak üzere 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 11 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:10
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