Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'nın kullandığı ve içerisinde el yapımı patlayıcı malzemeleri bulunan sığınak imha edildi, delil niteliği taşıyan malzemelere de el konuldu.
Osmaniye kırsalında yürütülen "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen sığınak bulundu.
Sığınakta, yaşamsal malzeme ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
İncelemenin ardından delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, sığınak patlatılarak imha edildi.
[Fotoğraf: AA]
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