Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak açısından İl Hıfzıssıhha Meclisinin yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5442 sayılı İl

İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan kararlar doğrultusunda, Valilik ve Kaymakamlık Makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile asgari düzeyde katılım, maske kullanarak ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak basın açıklamaları hariç olmak üzere İl sınırlarımız içerisinde ( İl merkezi ilçeler polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm etkinlikler 29/09/2020 günü saat 00.01 ile 13/10/2020 günü saat 23.59 ‘a kadar 15 (onbeş) gün süreyle yasaklanmıştır."

