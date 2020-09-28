İzmir'de pazar yerlerinde HES kodu zorunluluğu
İzmir'de COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında, pazar yerlerine HES kodu zorunluluğu getirildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Valilik, mahalle, semt pazarlarının girişlerinde, alışveriş merkezlerinde (AVM) çalışan personel ve yöneticilere Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alınması zorunlu hale getirildi.
Valiliğin açıklaması şöyle:
-İl, ilçe ve beldelerimizde bulunan mahalle/semt pazarlarında satış yapan pazarcı vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandıktan sonra pazaryerlerine girişlerine izin verilmesine,
- Pazaryerlerinde HES kodu sorgulaması için zabıtanın etkin olarak kullanılmasına,
-AVM’lerde çalışan personel ve yöneticilerinin, AVM girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılmasına, uygulamanın yapılıp yapılmadığının AVM Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu tarafından kontrol edilmesine,
-HES kodu olmayan vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya E-Devlet uygulaması üzerinden HES kodu alınmasına yardımcı olunmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 15:29
- 15:28
- 15:24
- 15:06
- 15:05