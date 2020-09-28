Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu doğu gişelerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeği ile arama yapıldı

Otobüsün bagaj kısmında narkotik köpeği "Gece"nin katılımıyla yapılan aramada bir yolcuya ait çantada 19 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.