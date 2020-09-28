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Yolcu otobüsünde 19 kilo 400 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 19 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu doğu gişelerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Otobüsün bagaj kısmında narkotik köpeği "Gece"nin katılımıyla yapılan aramada bir yolcuya ait çantada 19 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Gaziantep uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 14:58
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