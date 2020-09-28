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Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ta devrilen kamyonetteki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Beyaz eşya yüklü kamyonet, Sivas-Karaçayır karayolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, kamyonetteki Muhammed Furkan Alıncak olay yerinde hayatını kaybetti, Osman Ersoy yaralandı.
Ayağı kopma noktasına gelen Ersoy, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yerine gelerek gözyaşlarını tutamayan bir kazazede yakını jandarma ekiplerince teskin edildi.
Etiketler: Sivas kamyonet devrildiSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 14:28
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