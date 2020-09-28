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Samsun'da tedbirlere uymayanlara 872 bin 960 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymayanlara 872 bin 960 lira para cezası uygulandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genelgeler kapsamında il genelinde COVID-19 denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 250 kişiye 58 bin 293 lira, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 849 kişiye 814 bin 667 lira idari para cezası uygulandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, COVID-19 denetimlerinin aralıksız devam edeceği ifade edildi.
Etiketler: Samsun koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 14:22
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