Haber Giriş: Kaynak: AA
1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Manisa-Turgutlu karayolundaki Yukarıçobanisa Mahallesi yakınlarında A.A. yönetimindeki hafif ticari araç, İzzet Aguş'un kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsüyle hafif ticari araçta bulunan Yusuf Can A., Fazile A. ve Canan A. yaralandı.
Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan otomobil sürücüsü İzzet Aguş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hafif ticari araç sürücüsü A.A. gözaltına alındı.
Kaza anı kamerada
Öte yandan kaza, bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde sola dönmek için manevra yapan otomobile, hafif ticari aracın çarptığı görülüyor.
Etiketler: ölümlü kaza kamerada ölümlü kaza ManisaSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:58
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