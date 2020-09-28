Haber Giriş: Kaynak: İHA
Koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğüne baskın: 12 kişiye 37 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan'da koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğüne baskın yapıldı. Düğünde bulunan 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza kesildi. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğün de sonlandırıldı.
Ardahan'ın Göle ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirlerine uyulmadan düğün yapıldığı ihbarını aldı.
İlçe merkezindeki sokak düğününe giden ekipler, onlarca kişinin el ele tutuşarak, halay çektiğini gördü.
Ekipler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğünü sonlandırdı.
Düğünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kurallara uymayan 12 şahsa, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince; toplam 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi.
Etiketler: Ardahan koronavirüs düğün sokak düğünüSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 15:29
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