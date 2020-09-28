Afyonkarahisar'da Mustafa Çoban yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden kamyonu geçmek isterken, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Ummahan Aytekin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Mustafa Çoban ile araçta bulunan Tülin Aytekin ve İbrahim Gezer ağır yaralandı. Yaralılar için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.

Kaza yerinden uzaklaşan kamyon sürücüsü ise bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza anı canlı yayında

Kaza anında araçtakilerden birinin sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Görüntülerde kara yolunda seyir halindeki otomobilin kamyonu sollamaya çalıştığı sırada sürücünün kontrolünden çıktığı daha sonra da aracın şarampolden yuvarlanma anları yer aldı. Önce müzik sesleri duyulan araçta, kaza sırasında ise içeridekilerin bağrışmaları duyuldu.