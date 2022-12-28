Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmeye göre, Orta Karadeniz’de rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği bekleniyor.