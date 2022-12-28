Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Orta Karadeniz için kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmeye göre, Orta Karadeniz’de rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Karadeniz Bölgesi Meteoroloji
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