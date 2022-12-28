Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 03:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
[Fotograf: İHA]
Adıyaman’da, seyir halinde olduğu esnada aniden alev alan otomobilin sürücüsü canını son anda kurtardı. Ekiplerin söndürdüğü otomobil, hurdaya döndü.
Atatürk Bulvarı eski 82.Yıl Devlet Hastanesi yakınlarında Eren Can Uğur idaresindeki otomobil, biranda alev aldı.
Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevler kısa sürede büyüyerek otomobili sardı. Sürücü otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.
[Fotoğraf: İHA]
Çalışmaların ardından söndürülen otomobil hurda yığınına döndü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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