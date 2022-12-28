Atatürk Bulvarı eski 82.Yıl Devlet Hastanesi yakınlarında Eren Can Uğur idaresindeki otomobil, biranda alev aldı.

Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevler kısa sürede büyüyerek otomobili sardı. Sürücü otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

[Fotoğraf: İHA]

Çalışmaların ardından söndürülen otomobil hurda yığınına döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.