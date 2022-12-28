Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 01:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polise mukavemette bulunan 2 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Kulu ilçesinde adliye önünde polis ekiplerine mukavemette bulunan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Ankara-Konya kara yolunda metal levhaların çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, tarif edilen kamyoneti durdurdu. Kasasında metal levhaların da bulunduğu kamyonetin sürücüsü M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A'nın yakınları, adliye bahçesinde polis ekiplerine hakaret ve tehdit ederek olay çıkardı.
Polise mukavemette bulunan İ.A, D.K, G.A. ve B.E. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A. ve D.K. tutuklandı, hırsızlık şüphelisi M.A. ve diğer 2 zanlı serbest bırakıldı.
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