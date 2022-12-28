Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 02:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli İzmit'te direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli trafik levhasına çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden 25 yaşındaki Bertan G. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarparak devrildi.
Kazada, Bertan G. ile aynı motosikletteki 20 yaşındaki Merve Deniz Y. savrularak kaldırım kenarındaki beton direklere çarpıp yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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