Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 05:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.11'de Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 27,12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin ve Antalya'ya yaklaşık 140 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 28, 2022
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2022-12-28
Saat:05:11:04 TSİ
Enlem:34.829 N
Boylam:32.291 E
Derinlik:27.12 km
Detay:https://t.co/xD0yfoUa3K@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Deprem
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