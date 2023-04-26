Ormana mantar aramaya gitti sahte paralar buldu

100. Yıl Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamak için giden A.D, toprağı eşelediği sırada gömülü halde bir miktar para bulması üzerine durumu "112 Acil Çağrı Merkezi"ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede toprağa gömülü halde 31 adet 200 liralık ve 33 adet 100 liralık banknot olmak üzere 9 bin 500 lira ile 1 adet sahte para tespit cihazı olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen paraların sahte olduğu tespit etti.