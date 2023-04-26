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Türkiye
AA 26.04.2023 14:11

İzmir'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde panelvanla çarpışan otomobil ikiye bölündü. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

İzmir'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde panelvanla çarpışıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü olaydan şans eseri sağ kurtulup hastaneye kaldırıldı.

Ahmet S'nin (26) kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mustafa D. (56) yönetimindeki panelvanla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin motor ve torpido bölümü koparak savruldu, koltuklar ve arka bölüm ise yaklaşık 10 metre geride kaldı.

İzmir'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü

Kazadan şans eseri sağ kurtulan otomobil sürücüsü ile diğer aracın şoförü yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan her iki sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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İzmir Trafik Kazası
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