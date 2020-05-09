Yaz ayları, ormanlar için en tehlikeli dönem. Geçen yıl, sadece Çanakkale'de 52 orman yangını çıktı. 222 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Çanakkale'de bu yaz 2 helikopter, olası yangınlara havadan müdahale için hazır. 15 Ekim'e kadar görev yapmak üzere Kazakistan'dan kiralanan hava araçlarından biri Çanakkale'de konuşlandırıldı.

Maksimum 12 dakikada havalanabilen yangın söndürme helikopteri 2 saat 15 dakika havada kalabiliyor ve 2,5 ton su taşıma kapasitesine sahip. İkisi yabancı, biri Türk olmak üzere 3 pilot, bir uçuş mühendisi ve bir de yangın uzmanı görev yapacak. Helikopterlerdeki kameralar, komuta kontrol merkezinin yangın alanlarını izlemesini sağlayacak.

İnsansız gözetleme kuleleri

Çanakkale'de ayrıca 35 gözetleme kulesi bulunuyor. 52 noktada arazöz ve yangına ilk müdahale ekibi göreve hazır tutuluyor.

Hatay'da ise orman yangınları için insansız gözetleme kuleleri kuruldu. Antakya Orman İşletme İl Müdürü Osman Koç, "365 gün yangınları uzaktan izlenebilen ve kontrol edilebilen orman uyarı sistemini, Hatay ilimize 4 adet faaliyete geçirmiş durumdayız" dedi.

Haber: Altuğ Acer

Kamera: Mustafa Aydın Gül