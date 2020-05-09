Üsküdar Üniversitesi Türkiye genelinde 18 yaş üstü 3 bin kişi ile "Koronavirüslü Günlerde Hayat Araştırması" yaptı. Ortaya çarpıcı veriler çıktı.

Buna göre, koronavirüs salgınında yüzde 56 oranıyla en çok yeme alışkanlıkları değişti. Bireyler daha düzensiz saatlerde ve daha fazla yemek tüketti. Araştırmaya katılanların yüzde 43’ü yemek yeme saatlerini değiştirdi.

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Aydın Öztürk, "Özellikle gençlerin, 26 yaş altı gençlerimizin hem daha çok hamurlu gıdalar ve hazır gıda tükettiği hem de daha sağlıksız beslendiklerini söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde yemek saatlerinde de değişiklik var" dedi.

Yatma saatleri değişti

Koronavirüs sürecinde uyku düzeni de yüzde 60 değişiklik gösterdi. Değişiklik uykuda geçen süreden ziyade daha çok yatış kalkış saatinde oldu.

Sosyal medya kullanımı, özellikle 25 yaşından küçüklerle 56 yaşından büyüklerde ciddi artış gösterdi.

Gençlerin gündelik aktivitelerinin başında, sosyal medyada vakit geçirmek ve dizi film izlemek geldi.