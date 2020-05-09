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İstanbul Boğazı yunuslara kaldı
Deniz trafiği olmamasını fırsat bilen yunuslar, İstanbul Boğazı'nda tur attı.
Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul Boğazı...
Normalde deniz trafiğinin yoğun olduğu Boğaz'da, bu sıralar koronavirüs tedbirleri nedeniyle sakinlik hakim.
Yunuslar da bunu fırsat bildi, sakin İstanbul Boğazı'nda tur attı.
Etiketler: yunuslar istanbul boğazıSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 21:53
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