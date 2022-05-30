Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da taş yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu'nun Kumru ilçesinde, taş yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ordu'da Yusuf Duran yönetimindeki taş yüklü kamyon, Demircili Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yan devrildi.
Kazayı gören çevredekiler, 112 Acil Servis ile itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İlhami Özel, sıkıştıkları yerden itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kumru Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Duran, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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