Ahıska Türklerinden oluşan 9. kafile Elazığ'da
Savaş nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan 9. kafile Elazığ'a ulaştı. Böylece kentteki konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 1388'e yükseldi.
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliyeler sürüyor. Ahıska Türklerinden oluşan 9. kafile de Elazığ'a getirildi.
Grup, çiçekler, bayraklar ve "Aziz Soydaşlarımız Hoş Geldiniz" yazılı pankartlarla karşılandı.
"Öz vatanımıza öz toprağımıza geldik"
Ana vatana dönmelerini sağlayan devlet yetkililerine teşekkür eden Nidaiva, şunları söyledi:
"Öz vatanımıza öz toprağımıza geldik. Elimize bayrağımızı aldık çok şükür. Hep beraber bir ömür birlikte yaşayalım. Allah sizden razı olsun. Kendi vatanımdayım, ayaklarım sanki yere basmıyor. İçim dolu, ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum. Sevincimden ağlamak istiyorum. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederim. Allah bize bir daha öyle acı günler göstermesin."
Ahıska Türkleri, işlemlerinin ardından Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü.
9. kafileyle konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 1388'e ulaştı.
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