Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliyeler sürüyor. Ahıska Türklerinden oluşan 9. kafile de Elazığ'a getirildi.

Grup, çiçekler, bayraklar ve "Aziz Soydaşlarımız Hoş Geldiniz" yazılı pankartlarla karşılandı.

[Fotoğraf: AA]

"Öz vatanımıza öz toprağımıza geldik"

Ana vatana dönmelerini sağlayan devlet yetkililerine teşekkür eden Nidaiva, şunları söyledi:

"Öz vatanımıza öz toprağımıza geldik. Elimize bayrağımızı aldık çok şükür. Hep beraber bir ömür birlikte yaşayalım. Allah sizden razı olsun. Kendi vatanımdayım, ayaklarım sanki yere basmıyor. İçim dolu, ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum. Sevincimden ağlamak istiyorum. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederim. Allah bize bir daha öyle acı günler göstermesin."

[Fotoğraf: AA]

Ahıska Türkleri, işlemlerinin ardından Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü.

9. kafileyle konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 1388'e ulaştı.