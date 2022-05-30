Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi, otomobilden kopan parçaların çarpması sonucu ise 4 kişi yaralandı.
Tekirdağ'da, M.A'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı'nda, Barış ve Özgürlük Parkı mevkiinde bulunan üst geçidin ayağına çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ve Y.E.A, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobilden kopan parçaların çarpması sonucu hafif yaralanan 4 kişi de ayakta tedavi edildi.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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