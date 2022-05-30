Adana'da 13 yaşındaki Miray Azra F, 2000 Evler Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Miray Azra F. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.