Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
11'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 11 kattan düşen 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Adana'da 13 yaşındaki Miray Azra F, 2000 Evler Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Miray Azra F. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Adana
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