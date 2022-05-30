Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 20:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Minibüste saklandı, şoför inince sürünerek paraları çaldı
İstanbul Küçükçekmece'de minibüse binen hırsız, son durağa kadar araçta saklandı. Şoför, içeride kimsenin kalmadığını düşünüp araçtan inince, sürünerek ilerleyip para dolu kutuyu boşalttı. O anlar aracın kamerasına yansıdı.
İstanbul Küçükçekmece'de, bir minibüse yolcu gibi binen hırsız, ücretini ödeyip en arkadaki koltuğa oturdu. Araç son durağa gelmesine rağmen, yerinden kalkmadı.
Şoför, içeride kimsenin kalmadığını düşünüp araçtan indikten sonra, hırsız bir anda hareketlendi. Sürünerek ön tarafa ilerleyip, paraların donduğu kutuyu boşaltıp kayıplara karıştı.
Hırsız, şoföre değil ama güvenlik kamerasına yakalandı. Kimliği kısa sürede tespit edilen hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şoför, “Bunların önüne geçemiyoruz haftada 1 veya 2 defa olan şeyler, nasıl alıp kaçıyorlar anlamış değiliz” dedi.
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