Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 20:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te bir işçi alçıpan zemin kırılınca düğün salonuna düştü
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te bir düğün salonunun üst katındaki atölyede çalışan işçi, alçıpan zemine basınca düğün alanının ortasına düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir salonda düğün yapıldığı esnada, üst kattaki atölyede çalışan bir işçi alçıpan zemine bastı.
İşçinin ağırlığına dayanamayan zemin kırıldı.
Tavandan aşağıya sarkan işçi bir süre tutunsa da fazla dayanamadı.
Düğündekilerin son anda aldığı önlem sayesinde işçi olayı yara almadan atlattı.
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