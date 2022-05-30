Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Balıkesir merkezli 12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 26'sı yakalandı.
Jandarma İstihbarat ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Balıkesir Terörle Mücadele Şubesi Ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı şüphelileri belirledi.
Balıkesir merkez olmak üzere 12 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalandı, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildi.
Etiketler: Balıkesir DEAŞ Terörle Mücadele
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