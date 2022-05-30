Jandarma İstihbarat ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Balıkesir Terörle Mücadele Şubesi Ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı şüphelileri belirledi.

Balıkesir merkez olmak üzere 12 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalandı, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildi.