Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de gıda zehirlenmesi: 9 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 öğrenci, bulantı ve kusma şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı. Öğrencilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Koçlu Şehit Mehmet Damar Ortaokulunda öğrenim gören 9 öğrenci, bulantı ve kusma şikayetleri görüldü.
Rahatsızlanan öğrenciler ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerden 6'sı ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Öğrencilerin genel durumları iyi
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, beraberinde şube müdürleriyle tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, hastane yetkililerinden bilgi aldı.
Öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileten Tapsız, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu, rahatsızlığının tespitiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Etiketler: Osmaniye Gıda Zehirlenmesi
Son Haberler
- 18:27
- 18:35
- 18:20
- 18:05
- 18:12
Sıradaki Haber
Reçetesiz ilaç uygulaması 1 Haziran'da sona erecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz