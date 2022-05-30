Koçlu Şehit Mehmet Damar Ortaokulunda öğrenim gören 9 öğrenci, bulantı ve kusma şikayetleri görüldü.

Rahatsızlanan öğrenciler ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerden 6'sı ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öğrencilerin genel durumları iyi

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, beraberinde şube müdürleriyle tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileten Tapsız, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu, rahatsızlığının tespitiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.