Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Reçetesiz ilaç uygulaması 1 Haziran'da sona erecek
[Fotoğraf: Arşiv]
Koronavirüs salgını döneminde başlatılan, kronik hastalara reçetesiz ilaç temini sağlayan uygulama 1 Haziran'da sona erecek.
Salgın süresince bulaş riskinin azaltılması, sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması için reçete uygulamasında değişikliğe gidilmişti.
Bu kapsamda, kronik hastalıklarda ilaçlar reçete olmadan temin ediliyordu.
Bu uygulama 1 Haziran itibarıyla kaldırılıyor.
Hastalar aile hekimlerine ya da hastanelere giderek reçetelerini yazdırıp, ilaç temin edebilecek.
Etiketler: Koronavirüs İlaç
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