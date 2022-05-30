Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aşiret düğününde damada 4,1 milyon TL, geline de 3 kilo altın takıldı
[Fotoğraf: İHA]
Van'da Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan’ın oğlu Ceyhun Aslan dünya evine girdi. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 4 milyon 123 bin TL, geline ise 3 kilo altın takıldı.
Van’da son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti.
Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan’ın oğlu, Kanaat Önderleri Federasyonu Rasim Aslan’ın yeğeni Ceyhun Aslan, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.
[Fotoğraf: İHA]
Tuşba ilçesi 15 Temmuz Parkı’ndaki düğün salonunda yapılan kır düğününe yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Yemek ikramının ardından geçilen takı töreninde damada 4 milyon 123 bin TL nakit para, geline ise 3 kilo altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Van
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