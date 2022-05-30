Demirhanlar köyü mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Bölgedeki köylerde bulunan ilk müdahale araçları ile yangın söndürme çalışması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgedeki yangın kontrol altına alındı.

8 hektarlık alan yandı

Bölgeye gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ten bilgi aldı.

Vali Kılıç yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale edilmiştir. Yangın halen devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda yaklaşık 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördüğü tespit edilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili olarak Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adli tahkikata başlanılmıştır" dedi.