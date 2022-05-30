Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dengesini kaybeden kişi 7 metreden kayalıklara düştü
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Kemer ilçesinde Ali İhsan Tatoğlu isimli kişi, balık tutmak isterken dengesini kaybedip 7 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Omurgasından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.
İlçenin ünlü koylarından Çıralı'ya sabah saatlerinde balık tutmaya giden Ali İhsan Tatoğlu, dengesini kaybedince 7 metre yükseklikten kayalığa düştü.
Görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Omurgasından yaralandı
Tatoğlu, ilk müdahale yapıldıktan sonra Sahil Güvenlik botuyla güvenli bölgeye götürüldü.
Daha sonra sedyeye alınan Tatoğlu, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ali İhsan Tatoğlu'nun omurgasından yaralandığı öğrenildi.
Etiketler: Antalya
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