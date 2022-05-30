Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Yozgat'ta Terörle Mücadele ekiplerince, 24 Mayıs'ta kent merkezi ve Sorgun ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: DEAŞ Terör Saldırısı Terör Örgütü Terörle Mücadele Yozgat
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