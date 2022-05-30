İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan, üremek için 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göçen ve bu süreçte avlanılması yasaklanan inci kefali ile ilgili denetim yaptı.

Uludere köyü yakınlarındaki denetimlerde, 1 tonu canlı olmak üzere 1,5 ton inci kefali ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Canlı balıklar yeniden Van Gölü'ne bırakılırken, 500 kilo inci kefali de imha için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaçak avlandığı belirlenen kişiye ise 2 bin 525 TL ceza kesildi.