Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bitlis'te kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde jandarmanın yaptığı denetimlerde, kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali ele geçirildi. 1 ton canlı balık denize bırakıldı, geriye kalanları da imha edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan, üremek için 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göçen ve bu süreçte avlanılması yasaklanan inci kefali ile ilgili denetim yaptı.
Uludere köyü yakınlarındaki denetimlerde, 1 tonu canlı olmak üzere 1,5 ton inci kefali ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Canlı balıklar yeniden Van Gölü'ne bırakılırken, 500 kilo inci kefali de imha için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaçak avlandığı belirlenen kişiye ise 2 bin 525 TL ceza kesildi.
Etiketler: Bitlis İnci Kefali Denetim Endemik
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