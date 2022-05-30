Atatürk Mahallesi Nerim Tombul Caddesi'nde yer alan bir otelin arka kısmında bir süre önce inşaat yapılması amacıyla temel çukuru açıldı.

Çukurun açılması sonrası otelin bitişiğinde yer alan tek katlı eklentisi, zeminindeki toprağın boşalmasının da etkisiyle çukura çöktü.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Olay sırasında eklentide bulunan Mehmet K. ile Mehmet Ali K. yaralandı.

Yaralılar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler ile itfaiye görevlilerince buradan çıkartılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.