Erzurum'da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, son bir hafta içerisinde genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler operasyonlarda, "kasten öldürme" suçundan 30 yıl 16 ay 20 gün hapis cezası bulunan Abdulgani K., "birden fazla kişi ile birlikte gece vakti yağma" suçundan 23 yıl 25 gün hapis cezası bulunan Reşit Ö., "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Hanifi E., "kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, tehdit, hakaret" suçlarından 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Kadir Y.'yi yakaladı.

Polis ekipleri, ayrıca 1 ila 5 yıl hapis cezası hükümlüsü 12 kişi ile 1 yıl altı hapis cezası bulunan 6 şahsı da yakaladı.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 7 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 22 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.